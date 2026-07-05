Российские военные уничтожили три АЗС в Черниговской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Черниговской области ударами беспилотников поражены три автозаправочные станции, которые активно использовались в интересах украинской армии, заявило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Накануне ударами беспилотных летательных аппаратов "Герань-2 Сикер" и "Герань-4 Сикер" в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск уничтожены три АЗС. Объективным контролем зафиксированы объемные пожары в местах поражения целей", - сказано в его сообщении.

Минобороны в воскресенье публикует кадры этих ударов.