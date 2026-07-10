Аэропорт Краснодара второй раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Краснодара ранним утром в пятницу и были сняты спустя несколько часов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.