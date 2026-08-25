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Возгорание произошло на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область), специалисты в целях обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба останавливают оборудование, находящееся в режиме пусконаладки, сообщает пресс-служба предприятия.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Масштаб повреждений и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Угрозы для жителей прилегающих к предприятию территорий нет. Не принимающие участие в ликвидации ЧС сотрудники перемещаются за территорию предприятия, на место вызваны специалисты оперативных служб. Ведется локализация последствий происшествия.

Амурский ГХК - одно из крупнейших в мире строящихся предприятий по производству полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2,7 млн тонн (суммарно полиэтилена и полипропилена) готовой продукции в год. Первые партии полиэтилена на предприятии планируется получить в третьем квартале 2026 года, полипропилена - в 2027 году.

Амурская область Амурский ГХК
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Возгорание произошло на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе

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