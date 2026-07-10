Глава МИД России и президент Бурунди обсудили дальнейшее укрепление отношений двух стран

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе и глава МИД России Сергей Лавров обменялись мнениями по всему комплексу вопросов дальнейшего укрепления дружественных российско-бурундийских отношений, сообщил российский МИД.

"Констатирован значительный потенциал кооперации в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Подтверждён твердый настрой на углубление политико-дипломатического диалога, наращивание взаимодействия в международных делах в интересах урегулирования глобальных и региональных кризисных ситуаций. Отмечена созвучность подходов к проблематике формирования более справедливой, полицентричной модели мироустройства. Признано важным и далее тесно координировать шаги в ООН и на других многосторонних площадках", - сказано в сообщении.

С учетом текущего председательства Бурунди в Африканском союзе рассмотрены результаты и перспективы партнеёрства России с этой общеконтинентальной организацией. Обсуждена проблематика обеспечения мира и безопасности в Африке, включая положение в Регионе Великих озер.

"Особое внимание уделено подготовке третьего саммита Россия - Африка, запланированного на октябрь 2026 года в Москве. Достигнута договоренность о тесном взаимодействии по проведению данного мероприятия", - отметили на Смоленской площади.

Бурунди стала последним пунктом африканского турне Лаврова на этой неделе. Ранее он посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.