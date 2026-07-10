Поиск

Глава МИД России и президент Бурунди обсудили дальнейшее укрепление отношений двух стран

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе и глава МИД России Сергей Лавров обменялись мнениями по всему комплексу вопросов дальнейшего укрепления дружественных российско-бурундийских отношений, сообщил российский МИД.

"Констатирован значительный потенциал кооперации в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Подтверждён твердый настрой на углубление политико-дипломатического диалога, наращивание взаимодействия в международных делах в интересах урегулирования глобальных и региональных кризисных ситуаций. Отмечена созвучность подходов к проблематике формирования более справедливой, полицентричной модели мироустройства. Признано важным и далее тесно координировать шаги в ООН и на других многосторонних площадках", - сказано в сообщении.

С учетом текущего председательства Бурунди в Африканском союзе рассмотрены результаты и перспективы партнеёрства России с этой общеконтинентальной организацией. Обсуждена проблематика обеспечения мира и безопасности в Африке, включая положение в Регионе Великих озер.

"Особое внимание уделено подготовке третьего саммита Россия - Африка, запланированного на октябрь 2026 года в Москве. Достигнута договоренность о тесном взаимодействии по проведению данного мероприятия", - отметили на Смоленской площади.

Бурунди стала последним пунктом африканского турне Лаврова на этой неделе. Ранее он посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.

МИД Африка Сергей Лавров Бурунди Эварист Ндайишимийе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго подтвердило достаточность запасов топлива для АПК

Что произошло за день: пятница, 10 июля

Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

 Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

 Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин в РФ в июне до 6,88%

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,87%, годовая - до 6,02%

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае вырос до 4,959 трлн рублей

В Большом театре опровергли госпитализацию Гергиева

 В Большом театре опровергли госпитализацию Гергиева

Борис Надеждин признан иноагентом

 Борис Надеждин признан иноагентом

Липецкая область переходит на схему продажи бензина по четным и нечетным дням
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3013 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10442 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов