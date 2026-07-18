Уголовные дела о терактах возбуждены после атак на склады Wildberries

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В результате атак украинских БПЛА на логистические центры в Котовске и Электростали погибли и пострадали мирные жители, возбуждены уголовные дела о терактах, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"По данным следствия, в ночь на 18 июля 2026 года вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам одного из маркетплейсов, расположенным в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она добавила, что, "по предварительным данным, в результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, их количество уточняется".

Петренко заявила, что по фактам произошедшего главным следственным управлением СКР возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

"Следователи и криминалисты СК России работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы", - сказала представитель СКР.