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Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что семь человек, пострадавшие при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске находятся в тяжелом состоянии, среди других раненых есть жители других регионов.

В РоссииНа складе Wildberries в Котовске пострадали 25 человекНа складе Wildberries в Котовске пострадали 25 человекЧитать подробнее

"22 человека остаются в стационарах, из них семеро - в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - не только жители Тамбовской области", - написал он в своем канале в Max в субботу.

Кроме того, трое пострадавших были отпущены домой, добавил Первышов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить в Тамбовскую область бригады Центра медицины катастроф, уточнил губернатор.

Ранее в субботу Первышов сообщал об ударе беспилотников на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, в результате чего погибли семь человек, еще 25 пострадали.

Котовск Тамбовская область Евгений Первышов Wildberries
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