Почти 150 БПЛА сбили за сутки в Курской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 148 украинских дронах, сбитых за минувшие сутки на территории региона.

"Всего в период с 09:00 17 июля до 09:00 18 июля сбито 148 вражеских беспилотников различного типа. 80 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

По его данным, в результате атак в городе Рыльске повреждено остекление, дымовая труба котельной, стекло балкона в МКД, окно квартиры. От огня повреждена кровля гаража.

В деревне Рыжевка Рыльского района огнём уничтожены дом и сарай, повреждён автомобиль.

В городе Льгове повреждены фасады, остекление, кровля шести частных домов. Осколками посечён автомобиль. В селе Банищи Льговского района уничтожен грузовой автомобиль.

Погибших и пострадавших нет, добавил губернатор.