Объект энергетики атакован БПЛА в Курской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке БПЛА на объект энергетики в Курчатовском районе региона, электроснабжение нарушено в пяти районах.

"В результате удара нарушено электроснабжение. В зону отключения попадают Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы - это более 46 тыс. потребителей", - написал он в своем канале в Max в субботу.

Восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка, уточнил Хинштейн.

Ранее в субботу губернатор сообщил о 148 украинских дронах, сбитых за минувшие сутки на территории региона.