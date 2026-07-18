Один человек погиб и восемь пострадали из-за ударов ВСУ в Херсонской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще восемь получили ранения в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"Одна мирная жительница погибла, восемь человек пострадали из-за террористических ударов врага за минувшие сутки", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, погибла женщина 1940 года рождения в Голой Пристани в результате атаки украинского дрона. В Великих Копанях пострадали женщина и двое мужчин. В Каховке и Алешках ранены двое мужчин, в Скадовске пострадала женщина, в Великой Лепетихе - мужчина. В Виноградово украинский дрон атаковал легковой автомобиль, пострадал мужчина.