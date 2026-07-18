Поиск

Один человек погиб и восемь пострадали из-за ударов ВСУ в Херсонской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще восемь получили ранения в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"Одна мирная жительница погибла, восемь человек пострадали из-за террористических ударов врага за минувшие сутки", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, погибла женщина 1940 года рождения в Голой Пристани в результате атаки украинского дрона. В Великих Копанях пострадали женщина и двое мужчин. В Каховке и Алешках ранены двое мужчин, в Скадовске пострадала женщина, в Великой Лепетихе - мужчина. В Виноградово украинский дрон атаковал легковой автомобиль, пострадал мужчина.

Херсонская область Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На лечении находятся 30 пострадавших при атаке на логистический центр в Подмосковье

Один человек погиб в Подмосковье в результате утренней атаки беспилотников

Объект энергетики атакован БПЛА в Курской области

ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ

 ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ

Аэропорт "Внуково" вернулся к штатной работе

Организатор схрона, который СБУ использовала для подрыва машины офицера ЧФ в 2024 г., дает признательные показания

Арестована жительница Крыма, причастная к подрыву машины военного ЧФ в 2024 году

 Арестована жительница Крыма, причастная к подрыву машины военного ЧФ в 2024 году

Военные РФ поразили цели в портах Одесской области и ракетный комплекс ВСУ в районе Очакова

На складе Wildberries в Котовске пострадали 25 человек

 На складе Wildberries в Котовске пострадали 25 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10585 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3190 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов