Двое погибли, пятеро пострадали в Херсонской области за сутки из-за ударов ВСУ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще пять получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

На своей странице в Max он написал, что при атаке украинских дронов в Нижних Серогозах и Каховке погибли двое мужчин. Кроме того, вследствие ударов беспилотников ранены две женщины и мужчина в Алешках, а также две женщины в Новой Збурьевке и Аскании-Нова.