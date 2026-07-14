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Двое погибли, пятеро пострадали в Херсонской области за сутки из-за ударов ВСУ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще пять получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

На своей странице в Max он написал, что при атаке украинских дронов в Нижних Серогозах и Каховке погибли двое мужчин. Кроме того, вследствие ударов беспилотников ранены две женщины и мужчина в Алешках, а также две женщины в Новой Збурьевке и Аскании-Нова.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июля 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо ВСУ Херсонская область
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