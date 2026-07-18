В Брянской области массированному обстрелу подвергся свиноводческий комплекс

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о массированном обстреле свиноводческого комплекса в регионе.

"Массированному обстрелу подвергся сегодня утром свиноводческий комплекс в Климовском районе. В результате инцидента серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания", - написал он в своем канале в Max в субботу.

По его данным, среди сотрудников никто не пострадал, инфраструктуре нанесен ущерб.

Атакованный комплекс принадлежит АПХ "Мираторг", уточнил Ковальчук.

Компания принимает все необходимые меры, сообщили в пресс-службе "Мираторга".