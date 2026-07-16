На Брянщине автомобиль подорвался на мине, водитель ранен

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Брянской области водитель автомобиля получил осколочные ранения в результате наезда на взрывное устройство, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

"На автодороге между селами Подывотье и Саранчино Севского района гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, замаскированное под коробку. Водитель с осколочным ранением обратился в Навлинскую районную больницу", - рассказал он.