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На Брянщине автомобиль подорвался на мине, водитель ранен

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Брянской области водитель автомобиля получил осколочные ранения в результате наезда на взрывное устройство, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

"На автодороге между селами Подывотье и Саранчино Севского района гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, замаскированное под коробку. Водитель с осколочным ранением обратился в Навлинскую районную больницу", - рассказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июля 2026 года Военная операция на Украине
Брянская область Севский район Егор Ковальчук
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