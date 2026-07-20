ФСБ опубликовала переписку готовившего теракт против участника СВО с украинским куратором

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания, допроса и переписку готовившего в Ставрополье теракт в отношении участника СВО.

Согласно предоставленному ЦОС ФСБ видео, куратор контролировал процесс подготовки теракта, отмечая, что все должно быть снято на фото и видео.

Самодельное взрывное устройство планировалось закрепить на дно автомобиля, также обсуждался вариант с маскировкой СВУ в часть дрона и размещением его у машины военного возле находящегося рядом бетонного основания.

"Кусок металла и бетон дадут отдачу. Шариков можно напихать тысячу, по-любому его рикошет достанет с пары метров, штук 100 точно словит, почти 100%, что реанимация минимум", - отмечал куратор в переписке.

Сам арестованный сказал, что должен был разведать информацию о военнослужащем запаса и после этого собрать взрывное устройство. "Выполняя задачу, я разведал место работы, жительства, машину и передал данные (украинской стороне - ИФ)", - говорил задержанный на допросе.

В понедельник ФСБ России сообщила о предотвращении в Ставропольском крае попытки теракта в отношении участника специальной военной операции. Задержан гражданин России 1977 г.р.

В свою очередь, в пресс-службе Ставропольского краевого суда "Интерфаксу" сообщили, что по делу "о предотвращенном теракте в отношении капитана запаса Вооруженных сил РФ, ветерана боевых действий, участника СВО и региональной программы "Герои Ставрополья", обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца".

По данным ФСБ, установлено, что подозреваемый инициативно установил сотрудничество с представителем украинской спецслужбы, после чего, выполняя задания куратора, провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего, а также приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства для подрыва его автомобиля.

"При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, у него изъяты компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи, содержащие переписку с куратором", - отмечается в сообщении.

Задержанному инкриминируется ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта). Также проводится проверка наличия в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). Санкция указанных статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.