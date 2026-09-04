Новак в понедельник проведёт заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак в понедельник, 7 сентября, проведёт заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Вот я буду проводить штаб в понедельник, как раз заслушаем все Минэнерго и ФАС, регионы о подписании этих соглашений, у меня еще просто нет информации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько регионов подписали соглашения с независимыми сетями АЗС.

Как сообщалось, с целью стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов антимонопольный орган предложил проработать вопрос о возможности заключения правительством регионов соглашения с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию моторного топлива, о добровольном сдерживании торговых надбавок. В ряде регионов эта практика уже реализуется.