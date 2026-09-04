В Сочи в ходе атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Сочи и ФТ "Сириус" произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщили в оперштабе Краснодарского края в ночь на пятницу.

"Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, в отдельных случаях произошли возгорания, которые оперативно потушили. Также произошло возгорание на территории нефтебазы", - говорится в сообщении.

Обломки БПЛА находят в разных местах. По предварительной информации пострадавших нет. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.