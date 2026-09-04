Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов, власти следят за тем, чтобы не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наша ключевая задача не допустить этого (затоваривания дизтопливом - ИФ). Если будет здесь достаточно сформированные остатки, необходимые для недопущения затоваривания, естественно, мы будем принимать решение об открытии экспорта. Сейчас просто пока Минэнерго считает целесообразным, исходя из общего баланса и той ситуации, которую они мониторят, пока не экспортировать", - сказал Новак.

Как сообщалось, правительство России ранее продлило запрет на экспорт дизтоплива компаниями-производителями до 30 сентября включительно. Для остальных участников рынка ограничения на поставки за рубеж действуют до 31 января 2027 года.