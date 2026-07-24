На Кругобайкальской железной дороге отменили ряд электричек в выходные 25-26 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") предупредила о приостановке на два дня движения пригородных поездов по Кругобайкальской железной дороге, которая проходит по югу озера Байкал в Иркутской области и используется в основном для туризма.

"В выходные дни 25 и 26 июля по техническим причинам отменен ряд пригородных электропоездов, курсирующих по Кругобайкальской железной дороге", - сообщила ВСЖД.

Не будут ходить электропоезда №6203 Слюдянка-1 - Байкал (отмена 25 июля), №6801 Слюдянка-1 - Байкал и №6802 Байкал - Слюдянка-1 (отмена на 25 и 26 июля), №6202 Байкал - Слюдянка-1, №6201 Слюдянка-1 - Байкал и 6204 Байкал - Слюдянка-1 (отмена 26 июля), уточняется в сообщении.

Пассажиров попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Кругобайкальская железная дорога - ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль южного берега озера Байкал от города Слюдянка до поселка Байкал. Расположена на территории Прибайкальского национального парка. КБЖД считается памятником инженерного искусства. Там более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви - всего 807 объектов. Практически все они были возведены вручную за шесть лет строительства - с 1899 по 1905 год. Длина дороги - 85 км.

Сейчас КБЖД используется в основном для туристических целей.