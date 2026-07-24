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В Ленобласти создали плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА и БЭК

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Предприятия Ленинградской области представили экспериментальную плавучую платформу для защиты от безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

Платформа, получившая название "Плот-47", предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Ее производство полностью локализовано в Ленобласти.

"Плот-47" разработан по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. По его словам, после анализа вражеских атак "стало понятно, что важно укрепить защиту с воды". Аналогов данной разработки в России пока нет, добавил он.

"Строительство опытного образца завершено. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ, а сегодня (в пятницу - ИФ) разработчики впервые продемонстрировали его на воде", - рассказал губернатор.

Ранее в 2026 году атакам БПЛА в регионе подверглись морские порты Приморск и Усть-Луга. Также были зафиксированы атаки на промышленую зону в Киришском районе Ленобласти.

Приморск Усть-Луга Ленобласть Киришский район Александр Дрозденко
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