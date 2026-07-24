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Набиуллина прокомментировала последствия шоков предложения из-за атак на склады

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Шоки предложения в результате атак на склады могут оказывать влияние на текущий рост цен, но для принятия решений в сфере денежно-кредитной политики (ДКП) важнее, переходят ли они в повышение устойчивых компонентов инфляции, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Это, действительно, шоки предложения, но какое они будут иметь влияние на рост цен", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не считает ли регулятор, что атаки на складские объекты могут усилить шоки предложения, и не видит ли в этом дополнительные проинфляционные риски.

"Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения, но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики, потому что не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики", - пояснила Набиуллина.

По ее словам, если шок предложения временный, эффекты его исчерпываются по мере прохождения через какое-то время, то денежно-кредитная политика не должна в принципе на такие шоки реагировать. "Поэтому для нас очень важны устойчивые показатели инфляции. Я уже сказала, что, по нашей оценке, устойчивые показатели инфляции, как мы оценивали раньше, в диапазоне 4-5%", - отметила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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