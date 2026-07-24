В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

Лабораторное исследование молока. Архивное фото Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении не подтверждает сведения об использовании в производстве продуктов молока от зараженного поголовья и использования сырья третьих стран.

"Хотя российская сторона еще не предоставила результаты совместной проверки, проведенной специалистами Россельхознадзора и ИОБПП с 14 по 21 июля на четырех армянских молочных предприятиях, однако можем сообщить, что в ходе проверок не было обнаружено никаких обоснований по использованию этими предприятиями молока от больных животных, а также использования сырья, импортированного из других стран", - заявила пресс-служба ИОБПП.

Опираясь на представленные ведомству документы, оно заявило, что используемое в производстве сырье прошло лабораторные испытания и является безопасным.

"Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов в рамках ежегодной программы инспекций, а также на основании жалоб потребителей, постоянно проводит контрольные мероприятия на всех предприятиях молочной промышленности Армении. В случае выявления несоответствий, производственная деятельность данного предприятия приостанавливается до устранения нарушений, а опасная партия изымается из оборота и уничтожается", - заявил ИОБПП.

Сотрудники Россельхознадзора с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в Россию продукцию под гарантии ветеринарной службы республики, и выявили ряд нарушений.

"Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции", - заявила российская служба.

По ее данным, проверка выявила использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. "Подтверждены случаи использования сырья третьих стран для производства высокожирной продукции для российского рынка, несмотря на ранее предоставляемые заверения ветеринарной службы Армении об использовании отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС", - сообщил Россельхознадзор.

"Проведенная работа подтвердила нарушения, которые фиксировались в ходе инспекций в 2023-2024 годах. Они относятся к обеспечению системы прослеживаемости, оформлению ветеринарно-сопроводительных документов на сырье и готовые товары, проведению ветеринарно-санитарной экспертизы входящего сырья, функционированию систем управления риска и исполнению программ производственного контроля", - уточнил Россельхознадзор.

По утверждению ведомства, до настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. "Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность сдаваемой продукции. Кроме того, необходимо обратить внимание на лабораторную базу", - констатировал Россельхознадзор.