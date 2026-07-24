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После прокурорских проверок в СИЗО к ответственности привлекли 53 сотрудников ФСИН

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре сообщили о проведении надзорных мероприятий по соблюдению ФСИН законности содержания граждан в следственных изоляторах.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования органом исполнения наказаний приняты конкретные меры по выполнению требований надзорного ведомства, к дисциплинарной ответственности привлечено 53 должностных лица", - сообщило ведомство.

В ходе надзорных мероприятий прокурорами пресечены случаи помещения фигурантов уголовных дел в места содержания под стражей в отсутствие предусмотренных законом оснований. Также выявлены нарушения сроков направления осужденных из следственных изоляторов в места лишения свободы.

"По данным фактам директору ФСИН России внесено представление, направлена информация в Минюст", - сообщили в Генпрокуратуре.

ФСИН уже устранила нарушения уголовно-исполнительного законодательства.

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