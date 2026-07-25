Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 328 украинских БПЛА над российскими регионами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 пятницы до 08:00 субботы дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.