Кабмин направит 240 млн руб. на поддержку рыбохозяйственников Черного и Азовского морей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит 240 млн рублей на поддержку рыбохозяйственных предприятий, ведущих промысел в акватории Азовского и Черного морей.

Как сообщается в пресс-релизе кабмина, субсидии будут предоставлены более чем 30 рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

"С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления (страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию). Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, произведенной рыбоводным хозяйством или добытой рыболовной организацией за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года", - говорится в пресс-релизе.

Господдержка будет предоставлена в рамках федерального проекта "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса".