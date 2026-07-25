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Правительство направит 360 млн руб. на создание центров протезирования и реабилитации

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство России выделило финансирование на создание трех новых центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации; работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства.

"Из резервного фонда правительства будет направлено 360 млн рублей на создание центров оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации в Нижегородской области, Крыму и Красноярском крае. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.

С помощью федерального финансирования до конца 2026 года новые центры откроются в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству.

В них будут оказываться услуги по комплексной реабилитации и абилитации гражданам с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции.

Работа ведется в рамках плана мероприятий по созданию в регионах сети протезно-ортопедических и реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности такой помощи для инвалидов. Разработать этот план правительству поручил президент РФ по итогам встречи с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию, состоявшейся в конце 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства.

Правительство РФ
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