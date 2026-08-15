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Минобороны РФ сообщило о поражении складов с военным имуществом в порту Одессы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу днем нанесли удары беспилотниками по складам с военным имуществом в порту Одессы, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Одесса
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