Минобороны РФ сообщило о поражении складов с военным имуществом в порту Одессы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу днем нанесли удары беспилотниками по складам с военным имуществом в порту Одессы, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ", - говорится в сообщении.