Два мирных жителя были ранены в результате атаки беспилотника в Брянской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотника на жилой дом в Брянской области два мирных жителя получили ранения, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в субботу вечером.

"В результате атаки дрона-"камикадзе" по жилому дому в поселке Васильевка Стародубского района осколочные ранения получили двое местных жителей", - говорится в сообщении канала врио губернатора в Max.

Пострадавшие доставлены в Стародубскую центральную районную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.