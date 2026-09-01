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Путин заявил о прямых контактах между спецслужбами РФ и США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Контакты между спецслужбами России и США поддерживались всегда, осуществляются и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда. И, как, может быть, вы обратили внимание, мы недавно передали американской стороне гражданина США, который находился у нас в местах лишения свободы. И по состоянию здоровья, по гуманитарным соображениям - такой простой парень, пьяница и дебошир, да еще и здоровье плохое, пускай домой едет лечиться - его передали", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

То есть, как подчеркнул президент, "контакты всегда есть, всегда были, даже в самые сложные времена". "И сейчас тем более осуществляются. А между руководителями спецслужб поддерживаются в том числе и прямые контакты", - заключил он.

Владимир Путин США
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