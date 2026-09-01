Вступил в силу закон о продлении "гаражной амнистии" до 2031 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - С 1 сентября 2026 года, вступают в силу законодательные изменения, продлевающие действие "гаражной амнистии" еще на пять лет - до 1 сентября 2031 года.

"Продление ''амнистии'' до 2031 года - с нашей стороны шаг людям навстречу. Он позволит вовлечь в легальный гражданский оборот ещё сотни тысяч объектов, защитить права наших граждан, добавить порядка в земельно- имущественные отношения на местах", - сказал, комментируя закон журналистам, автор инициативы, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Соавтором закона также является секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев.

Закон о "гаражной амнистии", изначально вступивший в силу 1 сентября 2021 года, позволил гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность как сами капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 года), так и земельные участки под ними.

За период действия "амнистии" по всей стране официально зарегистрировано более 840 тыс. объектов; свыше полумиллиона объектов, по оценкам экспертов комитета, будет дополнительно легализовано и оформлено в собственность в рамках нынешнего продления программы до 2031 года, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству.