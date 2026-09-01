В Кремле выразили уверенность, что ВСУ будут сыпаться

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины буду "сыпаться", но вопрос сроков - сложный, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться. Вопрос по времени, по срокам - это всегда очень такие сложные вопросы, на которые лучше не давать, даже не пытаться давать конкретных ответов", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции в Бишкеке в ночь на среду.

По словам президента, "война - дело жестокое и трудно прогнозируемое".