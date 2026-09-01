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Путин заявил, что российской стороне комфортно работать с американскими переговорщиками

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российской стороне комфортно работать с теми американскими переговорщиками, которых выбрал президент США Дональд Трамп, но российская сторона готова взаимодействовать со всеми, кто может внести конкретный вклад в переговорный процесс.

"Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. А если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот процесс - в известной степени замороженный на сегодняшний день - то в целом мы не против", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопрос, нужны ли новые переговорщики по Украине с американской стороны.

Как отметил президент РФ, "здесь, конечно, нужны военные, дипломаты". "Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы доверяем. Это близкие люди президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. И президент им доверяет, что очень важно, и без этого невозможно вести никакие переговоры", - подчеркнул Путин.

По словам российского президента, "если с нами о чем-то договариваются, а потом первое лицо фильтрует все, что они скажут, и делит на тысячу и больше, то тогда это все бессмысленно".

"А так мы понимаем, что он (Трамп - ИФ) им доверяет. И господин Кушнер, и господин Уиткофф, они всегда у нас желанные гости, и мы всегда с ними с удовольствием работаем", - заключил Путин.

Владимир Путин Бишкек Дональд Трамп Уиткофф Кушнер
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