Путин предостерег ВСУ от атак по гражданской авиации

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не слышал об угрозах Зеленского для гражданской авиации в небе над Россией, но охарактеризовал такие высказывания как государственный терроризм.

"Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Путин предупредил, что если что-то подобное произойдет, Россия, безусловно, ответит.

"Обращаю внимание, что они (киевские власти - ИФ) просят у нас возобновления переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоры не ведут. Это первое. А второе: если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается", - заявил президент РФ.