Один житель ДНР погиб, девять пострадали после атак БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в результате атак беспилотников в Донецкой народной республике в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще девять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены пять домостроений, восемь объектов гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили, автобус и тепловоз в городских округах Макеевка, Горловка, Докучаевск, Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах".