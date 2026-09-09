Что произошло за день: среда, 9 сентября

Погибшие в Новороссийске, атака БПЛА в Новом Уренгое, интервью Дениса Мантурова "Интерфаксу", проигрыш Алькараса на US Open

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Четыре человека погибли в результате ночной атаки БПЛА на Новороссийск. Возбуждено уголовное дело.

- Отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя, при падении обломков возник пожар.

- Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2026 года, предварительно, был исполнен с дефицитом 2,5% ВВП.

- Вопрос о повышении налогов в России не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Россия и Индия могут подписать межправительственный меморандум о сотрудничестве в развитии Северного морского пути до конца года, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

- Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов достигло 14.

- Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент, внеочередные парламентские выборы пройдут 25 октября.

- Испанец Карлос Алькарас проиграл американцу Бену Шелтону в четвертьфинале US Open и упустил возможность защитить титул.