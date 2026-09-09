Аэропорты ЯНАО и ХМАО вернулись к работе без ограничений

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сняты ограничения в аэропортах Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), Игрим, Нягань, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает Росавиация.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее в среду режим беспилотной опасности был введен в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Этот режим в регионах уже снят.