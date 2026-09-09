Поиск

Аэропорты ЯНАО и ХМАО вернулись к работе без ограничений

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сняты ограничения в аэропортах Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), Игрим, Нягань, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает Росавиация.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее в среду режим беспилотной опасности был введен в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Этот режим в регионах уже снят.

ХМАО ЯНАО Надым Сургут Ханты-Мансийск Урай Игрим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты ЯНАО и ХМАО вернулись к работе без ограничений

Инфляция в РФ с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%

Два предприятия Брянской области атакованы БПЛА

Атака БПЛА на промобъект отражена в Новом Уренгое, произошло возгорание

Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 14

В Кремле заявили что пока нет никакого плана США по украинскому урегулированию

 В Кремле заявили что пока нет никакого плана США по украинскому урегулированию

Путин обсуждал с представителями США возможность контактов с Украиной в трехстороннем формате

 Путин обсуждал с представителями США возможность контактов с Украиной в трехстороннем формате

В МИД РФ заявили о последовательной работе по упрощению визовых режимов с некоторыми странами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11642 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3686 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов