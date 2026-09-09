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Атака БПЛА на промобъект отражена в Новом Уренгое, произошло возгорание

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя, никто не пострадал, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Сегодня отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Самое главное: погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее в ЯНАО был введен режим беспилотной опасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Новый Уренгой ЯНАО
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