Атака БПЛА на промобъект отражена в Новом Уренгое, произошло возгорание

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя, никто не пострадал, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Сегодня отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Самое главное: погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее в ЯНАО был введен режим беспилотной опасности.