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Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 14

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тело еще одного альпиниста обнаружено на месте схода снежной лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, количество погибших увеличилось до 14 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в среду.

"На данный момент судьба трех альпинистов остается неизвестной", - говорится в сообщении.

На вертолете тела погибших эвакуировали в Нальчик, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги приостановлены из-за схода снежно-ледовой массы.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов.

Ранее сообщалось о 13 погибших, неизвестной оставалась судьба четверых человек.

В связи с произошедшим следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности.

Кабардино-Балкария МЧС РФ
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Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 14

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