В Петербурге тушат пожар по адресу Высшей школы журналистики СПбГУ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на 1-й линии Васильевского острова, 26, тушат в центре Петербурга, сообщила пресс-служба управления МЧС по городу в четверг.

"В реконструируемом здании размерами 50 на 35 метров происходит горение кровли на площади 500 кв. метров", - говорится в сообщении.

По этому адресу в историческом доходном доме фон Нидермиллера располагается Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.

Как уточняют в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 20:05, пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, впоследствии ранг пожара повышен до номера 2.

Сведения о пострадавших не поступали.