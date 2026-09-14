Президент Финляндии прокомментировал присоединение к инициативе о ядерном сдерживании

Сотрудничество с Францией не заменит ядерное сдерживание НАТО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Присоединение к инициативе Франции о ядерном сдерживании не заменит ядерного сдерживания НАТО, заявил на пресс-конференции в Хельсинки президент Финляндии Александр Стубб.

"Оборонный потенциал Финляндии строится на ее собственном оборонном и военном сотрудничестве, а ядерное сдерживание Финляндии в основном обеспечивается сдерживанием НАТО. Сотрудничество с Францией расширяет ядерное сдерживание, но не заменяет сдерживание НАТО" - сказал он, комментируя решение Финляндии присоединиться к инициативе Франции о ядерном сдерживании.

"Эта инициатива усилит ответственность Европы за собственную оборону и поможет предотвратить эскалацию", - подчеркнул Стубб.

Он отметил, что неразумно ввозить ядерное оружие в Финляндию, и "в мирное время оно не будет размещено в Финляндии".

Отвечая на вопрос о возможной реакции России к присоединению к французской ядерной инициативе, он сказал: "Россия объявила о негативном отношении к инициативе Франции. Нет смысла драматизировать, давайте сохранять хладнокровие".

"Финляндия приняла решение присоединиться к сдерживающему началу. Решение соответствует международным обязательствам обеих стран и является важным шагом в укреплении как европейской безопасности, так и двустороннего сотрудничества. Это создаст способность управлять эскалацией ниже ядерного порога", - сообщили ранее пресс-службы офиса Стубба и финского Минобороны.

В ближайшие месяцы будет создана руководящая группа для начала реализации сотрудничества.

Финский МИД ранее сообщил, что министры иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и Франции Жан-Ноэль Барро во второй половине дня 14 сентября подпишут документ о стратегическом партнерстве, обсудят двусторонние отношения, а также текущие вопросы внешней политики и политики безопасности.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон изложил, как ему видится "передовая система ядерного сдерживания", которая предполагает присоединение к ней других желающих европейских государств. Он отметил, что Франция могла бы осуществлять "ситуативные развертывания" стратегических средств, связанных с ядерным сдерживанием, на территории своих европейских союзников. Вместе с тем "никакого разделения окончательного решения не будет", оно всегда останется за главой французского государства, добавил Макрон.

Изначально к инициативе Франции присоединились восемь стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Польша и Швеция. Финляндия после Норвегии станет десятым государством в этом списке.