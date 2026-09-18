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В Казани число отравившихся в кафе выросло до 60

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Казани выявили еще двух заболевших после посещения кафе "NAN Кебаб №1", всего их стало 60, сообщило управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Ранее сообщалось о выявлении 58 случаев кишечной инфекции у посетителей этого кафе. У 22 из них выделены сальмонеллы. Все заболевшие ели 9-11 сентября шаурму, закрытую пиццу, кебаб.

Управление Роспотребнадзора по Татарстана выявило многочисленные нарушения в кафе, в том числе найдены продукты с истекшим сроком годности. Также в продуктах (нарезки и заготовки из помидоров, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра) были обнаружены кишечные палочки, а в соусах - сальмонеллы. Помимо этого, сальмонелла выделена от повара (шаурмиста).

Кафе опечатано, материалы переданы в суд. СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг (ч. 1 ст. 238 УК).

Роспотребнадзор Татарстан Казань NAN Кебаб №1
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