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Число госпитализированных с отравлением в кафе Казани увеличилось до 28 человек

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Число госпитализированных в инфекционную больницу после употребления еды в одном из кафе в Казани выросло, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана в четверг.

"На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице им. проф. А.Ф. Агафонова на госпитализации находятся 28 пациентов после отравления в кафе", - говорится в сообщении.

Их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о 26 госпитализированных.

По информации управления Роспотребнадзора по Татарстану, было выявлено 58 случаев кишечной инфекции у посетителей кафе "NAN Кебаб N1" в Казани. У 22 из них выделены сальмонеллы. Все заболевшие употребляли 9-11 сентября шаурму, закрытую пиццу, кебаб.

Роспотребнадзор обнаружил многочисленные нарушения в кафе, в том числе найдены продукты с истекшим сроком годности. Также в продуктах (нарезки и заготовки из помидор, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра) были обнаружены кишечные палочки, а в соусах - сальмонеллы. Помимо этого, сальмонелла выделена от повара (шаурмиста).

Кафе опечатано, материалы переданы в суд.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Татарстан Роспотребнадзор Казань
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