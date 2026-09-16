Число заболевших после посещения кафе в Казани увеличилось до 58 человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Число заболевших после посещения точки общепита в Казани возросло с 33 до 58, сообщает пресс-служба управления Роспотребназора по Татарстану в среду.

Кишечную инфекцию обнаружили у посетителей кафе "NAN Кебаб N1" в Казани. У 22 из заболевших выделены сальмонеллы. Все заболевшие 9-11 сентября употребляли в пищу шаурму, пиццу, кебаб.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило многочисленные нарушения в кафе, в том числе найдены продукты с истекшим сроком годности. Также в продуктах (нарезки и заготовки из помидор, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а в соусах - сальмонеллы. Помимо этого, сальмонелла выделена от повара (шаурмиста).

Кафе опечатано, материалы переданы в суд.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг (ч.1 ст.238 УК РФ).