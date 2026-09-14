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В Казани в кафе отравились 33 посетителя

У 23 из них выявили сальмонеллу, кафе опечатали

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Казани 12-13 сентября выявили 33 случая кишечной инфекции у посетителей кафе "NAN Кебаб №1", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану. У 22 заболевших выделены сальмонеллы.

"Все заболевшие употребляли 9-11 сентября шаурму, закрытую пиццу, кебаб", - заявили в управлении.

"На данный момент в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора Агафонова 23 пациента, поступившие с симптомами острого кишечного отравления. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минздраве Татарстана.

Врачи оценивают их состояние как средней и легкой тяжести.

Региональное управление Роспотребнадзора провело расследование и выявило в этом кафе многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарно-техническое и гигиеническое состояние, отсутствие документов на продукцию, горячей воды, несоблюдение поточности, режима мытья посуды, продукция с истекшим сроком. Чиновники сняли с реализации 20 партий продукции весом 44 кг. Кафе опечатано, результаты расследования переданы в суд.

"По результатам лабораторных исследований обнаружены кишечные палочки в трех смывах и пяти продуктах (нарезки и заготовки из помидор, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра), также обнаружены сальмонеллы в соусе чесночном и фирменном соусе для шаурмы. Также от повара (шаурмист) выделена сальмонелла", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг (ч. 1 ст. 238 УК), назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, сообщило управление СКР по Татарстану.

Роспотребнадзор Татарстан СКР Минздрав Казань
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