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Медведев предложил "идти дальше" от временного управления активами западных компаний

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в России настало время переходить от передачи во временное управление активов западных компаний к их безвозмездному изъятию.

"По-хорошему от временного управления иностранными активами надо идти дальше. Стоило бы вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность. И никто никому ничего так и не вернул", - написал он в субботу в мессенджере Max по поводу реакции Запада на указ президента РФ о передаче российских активов Auchan и Nestle во временное управление компании АО "Л.Е.В. Менеджмент".

В РоссииВласти при принятии решения по поводу "Нестле" и "Ашан" учитывали, что это активы из недружественных странЧитать подробнее

"Вот ввели же они тотальные санкции против нашего бизнеса, ударили по интересам миллионов российских граждан (заблокировали те же кредитные карты), запретили даже культурные связи с нашей страной. Ведут прямую войну с Россией, снабжая нашего противника всем, чем можно, - от ракет и данных разведки до прямых ассигнований на содержание бандеровской власти", - напомнил зампред Совбеза РФ.

"А тут поди ж ты, их компании - священная корова. Не трогайте "Нестле", "Ашан" и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники", - отметил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Nestle в управление малоизвестной до сих пор компании АО "Л.Е.В. Менеджмент", владельцы которой не раскрыты. Эта же компания получила в управление российские активы AuchanFM Logistics и Bati Logistics, а также ООО "Ле Монлид" (бывшая "Леруа Мерлен").

Дмитрий Медведев Nestle Auchan
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Медведев предложил "идти дальше" от временного управления активами западных компаний

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