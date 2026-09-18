Власти при принятии решения по поводу "Нестле" и "Ашан" учитывали, что это активы из недружественных стран

Об этом заявил Песков, комментируя передачу во временное управление российских подразделений этих компаний

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - При принятии решения о внешнем управлении российскими подразделениями "Нестле" и "Ашан" учитывалось то, что это активы из недружественных стран, которые самым активным образом вовлечены в военные действия против России, в том числе в нанесение ударов со стороны Киева по объектам мирной экономической инфраструктуры РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Речь идет о компаниях, европейских компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественная страна, и то, что это недружественная страна, которая сейчас самым активным образом вовлечена в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "принимались во внимание и иные факторы рабочего характера".

Отвечая на вопрос, будут ли в будущем эти активы переданы или проданы новому собственнику, Песков сказал: "Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось".

Российские активы Auchan и Nestle переданы во временное управление компании АО "Л.Е.В. Менеджмент". Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 сентября, он опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО "Ле Монлид" (бывшая "Леруа Мерлен").



