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Активы Auchan и Nestle в России переданы во временное управление

Активы Auchan и Nestle в России переданы во временное управление
Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские активы Auchan и Nestle переданы во временное управление компании АО "Л.Е.В. Менеджмент". Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 17 сентября, он опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО "Ле Монлид" (бывшая "Леруа Мерлен").

АО "Л.Е.В. Менеджмент" зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года, гендиректор компании - Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. Активной деятельности, судя по раскрытой отчетности за 2025 год, компания на тот момент не вела.

Auchan Nestle FM Logistics Bati Logistics Леруа Мерлен Л.Е.В. Менеджмент Ле Монлид
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