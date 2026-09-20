Минобороны РФ заявило об ударах по объектам транспорта Украины

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и военно-технического имущества, цехам производства БПЛА и местам их хранения, сообщило Минобороны России в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, военно-технического имущества, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах.