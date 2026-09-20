Ограничения на прем и выпуск воздушных судов введены в трех аэропортах ЯНАО

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Прием и выпуск самолетов временно ограничены в трех аэропортах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила Росавиация в воскресенье.

"Аэропорты Бованенково, Сабетта, Утренний. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

Меры предпринимаются для обеспечения безопасности полетов.

По информации РСЧС ЯНАО, в регионе введен режим беспилотной опасности.

Как сообщалось, утром в воскресенье на Ямале объявлялся режим беспилотной опасности, однако позднее он был отменен.