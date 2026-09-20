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Около 105 тыс. россиян, по данным на 12:00 мск, проголосовали за рубежом на выборах в ГД

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Более 104 тысяч граждан России проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По состоянию на 12:00 московского времени сегодняшнего дня, 20 сентября 2026 года, в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы приняли участие за рубежом 104 722 гражданина России", - сказала она в эфире ИС "Вести".

По ее словам, "состоялось 120 выездных досрочных голосований" за рубежом.

Захарова также констатировала пик явки. "Можно из наиболее активных на данный момент отметить участки в Сербии, Молдавии, на Кипре. Очень высокая явка там держится. В некоторых западноевропейских странах не обходится даже без очередей", - добавила она.

Как отметила представитель МИД РФ, Москва ожидает, что "количество проголосовавших (на выборах за рубежом - ИФ) будет больше, чем в 2021 году". "Там явка составила тогда 192 тысячи человек, но в этот раз мы ожидаем явку - большее и большее количество пришедших на голосование. И никакие попытки помешать, сорвать, запугать не проходят", - указала она.

МИД РФ Мария Захарова Госдума РФ
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