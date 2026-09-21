Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 78,25% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Мордовии Артем Здунов ("Единая Россия") по итогам обработки 78,25% протоколов лидирует на выборах руководителя региона с 79,91% голосов избирателей, следует из данных ЦИК РФ.

Второе место занимает помощник депутата Госдумы РФ Ирины Филатовой по работе в Мордовии Александр Александров (КПРФ) с 6,97%, на третьем - зампредседателя Госсобрания Мордовии Евгений Тюрин (ЛДПР) с 6,77%. Далее следуют депутат Госсобрания Мордовии седьмого созыва Тимур Гераськин ("Справедливая Россия") с 3,65% и завкафедрой экологии и природопользования института геоинформационных технологий и географии Мордовского госуниверситета Дмитрий Массеров (Российская экологическая партия "Зеленые") с 1,96%.

Ранее ЦИК республики регистрировал шесть кандидатов, однако регистрация одного из них, гендиректора ООО "КУД"Владислава Тулаева ("Новые Люди") была аннулирована в сентябре.

Здунов был избран главой Мордовии на выборах в сентябре 2021 года, набрав 78,26% голосов при явке 64,97%.