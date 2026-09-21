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Здунов побеждает на выборах главы Мордовии поcле обработки 100% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Мордовии по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона побеждает действующий руководитель республики Артем Здунов ("Единая Россия") с 77,99 % голосов, сообщает Центризбирком.

Второе место занимает помощник депутата Госдумы Ирины Филатовой по работе в Мордовии Александр Александров (КПРФ) с 7,78%, на третьем - зампредседателя Госсобрания Мордовии Евгений Тюрин (ЛДПР) с 7,43%. Далее следуют депутат Госсобрания Мордовии седьмого созыва Тимур Гераськин ("Справедливая Россия") с 3,85% и завкафедрой экологии и природопользования института геоинформационных технологий и географии Мордовского госуниверситета Дмитрий Массеров (Российская экологическая партия "Зеленые") с 2,08 %.

Ранее ЦИК республики регистрировал шесть кандидатов, однако регистрация одного из них, гендиректора ООО "КУД" Владислава Тулаева ("Новые Люди"), была аннулирована в сентябре.

Здунов был избран главой Мордовии в 2021 году, набрав 78,26% голосов при явке 64,97%.

Артем Здунов Единая Россия Центризбирком Мордовия
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